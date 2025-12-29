Verrückt nach Dir
Folge 11: Rückenschmerzen
23 Min.Ab 6
Während des ehelichen Beischlaf passiert es plötzlich: Jamie bleibt regungslos am Boden liegen. Wegen starker Rückenschmerzen kann sie sich nicht mehr bewegen. Gerade jetzt, wo sie so einen wichtigen Termin hat. Paul bietet sich an, den Termin zu übernehmen - soll aber zeitgleich mit seinem Vater zum Arzt und für seine Frau Erdbeeren in Schokolade kaufen. Das Chaos nimmt seinen Lauf ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick