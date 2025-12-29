Verrückt nach Dir
Folge 6: In den Wind gefilmt
23 Min.
"Imagine" eine Welt, in der Yoko Ono (als sie selbst) einen Film für den Explorer Channel drehen will. Als Regisseur landet Paul bei einem 5-Tages-Schnell-Shoot ohne die leiseste Idee, wie er Yokos Wunsch vom Verfilmen des Windes entgegenkommen soll. David Strickland hat seinen ersten Serien-Auftritt als Hollis Pavelle. Diese Folge endet mit einer klassischen letzten Aufnahme, die an "Ballad of John and Yoko" erinnert.
