Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Tu' mir einen Gefallen

Comedy TVStaffel 4Folge 16
Tu' mir einen Gefallen

Tu' mir einen GefallenJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 16: Tu' mir einen Gefallen

23 Min.Ab 6

Jamie soll die neue Vorsitzende eines städtischen Komitees werden, doch auch einige Prominente interessieren sich für den Posten. Paul hingegen hat von seinem Arbeitgeber ein neues Objektiv für seine Kamera bekommen und marschiert nun knipsend durch die Stadt. Nicht ahnend, dass er Jamies Chef bei einem geheimen Treffen vor der Linse hat. Als Jamie Lance das Foto schenken möchte, denkt er, es handele sich um einen Erpressungsversuch ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen