Verrückt nach Dir
Folge 16: Tu' mir einen Gefallen
23 Min.Ab 6
Jamie soll die neue Vorsitzende eines städtischen Komitees werden, doch auch einige Prominente interessieren sich für den Posten. Paul hingegen hat von seinem Arbeitgeber ein neues Objektiv für seine Kamera bekommen und marschiert nun knipsend durch die Stadt. Nicht ahnend, dass er Jamies Chef bei einem geheimen Treffen vor der Linse hat. Als Jamie Lance das Foto schenken möchte, denkt er, es handele sich um einen Erpressungsversuch ...
