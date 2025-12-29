Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Alpträume

Comedy TVStaffel 4Folge 12
Alpträume

AlpträumeJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 12: Alpträume

23 Min.Ab 6

Die Buchmans feiern mit einem wilden Fest Pauls neuen Job beim Fernsehen. Doch schon in der Nacht wird Paul von seltsamen Träumen heimgesucht. Er macht das exotische Essen dafür verantwortlich. Bei dem Versuch weiterzuschlafen bekommt er wieder einen seltsamen Traum. Diesmal ist Jamie alarmiert - sie will herausfinden, worum es in dem Traum wirklich geht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 4 Staffeln und Folgen