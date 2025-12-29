Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 4Folge 2
Folge 2: Der Parkplatz

22 Min.Ab 6

In der Tiefgarage wird ein Stellplatz frei, und Paul setzt sich in den Kopf, er bräuchte diesen Platz unbedingt. Kurzerhand wird auch noch ein Gebrauchtwagen gekauft, doch schon bald bekommt Paul Gewissensbisse und versucht, den Kauf des Parkraums zu stornieren. Als Jamie und Paul dann jedoch das erste Mal mit dem neuen Auto in die Tiefgarage fahren, ist der Platz bereits besetzt. Und der tägliche Kampf um einen Parkplatz in New York kann beginnen ...

Comedy TV
