Verrückt nach Dir
Folge 17: Gewissensbisse
23 Min.Ab 6
Jamies Chef Lance möchte der neue Bürgermeister von New York werden, und Jamie bekommt die Stelle der PR-Fachfrau. Ihr Mann Paul soll einen Imagefilm über Lance produzieren, was ihm aber gar nicht gefällt, schließlich ist er seit Jahren ein treuer Anhänger von Alt-Bürgermeister Guiliani. Doch seiner Frau zuliebe nimmt er den Auftrag an - nicht ahnend, welchen Erfolg er mit dem Film verbuchen kann ...
