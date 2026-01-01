Verrückt nach Dir
Folge 4: Schwiegermutter
23 Min.Ab 6
Bei einem Besuch bei Pauls Mutter wird Jamie mal wieder bewusst, dass diese sie eigentlich gar nicht leiden kann. Den Babywunsch der Buchmans nimmt Sylvia nur mit Desinteresse auf. Jamie ist sauer und fordert ihre Schwiegermutter auf, ihr endlich die Wahrheit zu sagen, was sie über sie denkt. Kurz darauf poltert Sylvia los. Jamie ist geschockt. Doch schon bald entdeckt Jamie eine Neuigkeit, die die beiden einander näher bringt.
