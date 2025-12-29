Verrückt nach Dir
Folge 14: Das Wundermittel
23 Min.Ab 6
Die Buchmans versuchen weiterhin, Nachwuchs zu zeugen. Doch bevor sie zu einem Fruchtbarkeitsspezialisten marschieren, empfiehlt ihnen Frans Ex-Mann Mark, dass sie erstmal eine Biokur machen sollen, die angeblich Wunder wirkt. Schon bald kauft Jamie allerhand Naturheilmittel, die die Fruchtbarkeit steigern sollen. Doch bevor Paul und Jamie das Wundermittel probieren können, kommt es zu einem Unglück ...
