Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Unkraut

Comedy TVStaffel 4Folge 20
Unkraut

UnkrautJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 20: Unkraut

23 Min.Ab 6

Die Buchmans stecken bis zum Hals in Arbeit: Paul arbeitet wie ein Besessener an einem Dokumentarfilm über Unkraut, während Jamie ihrem Chef Lance aus der Patsche helfen muss, denn dieser hat Geld von stadtbekannten Kriminellen angenommen. Mit seinem Perfektionswahn raubt Paul seinem Filmteam die Nerven, und schon bald kommt es zum Eklat zwischen ihm und seinem Boss, Hollis.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen