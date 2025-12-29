Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 4Folge 13
23 Min.Ab 6

Das Sexualleben der Buchmans leidet mal wieder gehörig. Just in diesem Moment gibt es allerdings weitaus wichtigere Probleme: Cousin Ira hat wieder angefangen zu spielen - und da er gerade eine Glückssträhne hat, hilft alles zureden von Paul nichts, er solle damit aufhören. Doch schon bald häuft er einen riesigen Schuldenberg an, den Paul begleichen will. Jamie verbietet dies - und auf einmal ist Ira verschwunden ...

