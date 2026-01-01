Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 4Folge 18
23 Min.Ab 6

Nach einigen Monaten vergeblicher Versuche hat sich bei den Buchmans immer noch kein Nachwuchs eingestellt. Paul soll daher sein Sperma untersuchen lassen und eine Probe im Krankenhaus abgeben. Doch am Auto angekommen stellt er fest, dass dies mitsamt der Kühlbox verschwunden ist. Dann muss er eben vor Ort nochmal eine Probe abgeben - doch statt aufreizenden Filmen entdeckt er eine wilde Verfolgungsjagd im TV.

