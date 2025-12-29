Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Lügen haben kurze Beine

Comedy TVStaffel 4Folge 8
Lügen haben kurze Beine

Lügen haben kurze BeineJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 8: Lügen haben kurze Beine

23 Min.Ab 6

Paul und Jamie wollen ihren Freundeskreis erweitern - und Doug und Didi, ein Pärchen, das sie im Park kennengelernt haben, scheinen ideal zu den Buchmans zu passen. Leider müssen Jamie und Paul daraufhin Ira und Fran des Öfteren versetzen. Als auch noch ans Tageslicht kommt, dass Doug und Didi zwar verheiratet sind, allerdings nicht miteinander, kommen die Buchmans ins Grübeln - sind das wirklich die richtigen Freunde für die beiden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 4 Staffeln und Folgen