Verrückt nach Dir

Das Finale (3)

Comedy TVStaffel 4Folge 24
Folge 24: Das Finale (3)

22 Min.

Paul und Jamie treffen sich auf der Verlobungsparty von Lisa wieder. Ihr Verhältnis zueinander ist immer noch angespannt, ein erstes Gespräch bringt zu Tage: Man sollte sich trennen. Doch bei einem nächtlichen Spaziergang merken beide, dass sie doch noch mehr verbindet. Unter Tränen finden die beiden in der ehelichen Wohnung wieder zusammen. Und dann kündigt sich auch noch eine Überraschung für die beiden an ...

