Für alle Fleisch-Fans
Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo
Dieses Gericht ist ein kreatives Zusammenspiel: saftiges T-Bone-Steak trifft auf cremiges Püree, süß-würzige Dattelsauce, knusprigen Taco und aromatische Ambaa-Mayo.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für das Püree
1 große weiße Süßkartoffel
80 g Butter
2 EL Magenträs
etwas Salz
etwas Pfeffer
1 dl Wasser
Süßkartoffel schälen, klein schneiden und in Butter dünsten. 2 EL Magenträs, etwas Salz und Pfeffer dazu geben und weiter dünsten. Wasser dazu und weich kochen. Danach alles zusammen pürieren.
Zutaten für die Dattelsauce
5 Datteln
1 gehackte Zwiebel
etwas Knoblauch
1 dl Essig
2 EL Honig
1 TL Liquid Smoke
100 g Ketchup
etwas Salz
etwas Pfeffer
5 Datteln, 1 gehackte Zwiebel und etwas Knoblauch dünsten. Mit 1 dl Essig, 2 EL Honig und 1 TL Liquid Smoke mit 100 g Ketchup ablöschen, einkochen und pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten für den Taco
200 g Arepas Mehl
1 dl Wasser
etwas Salz
etwas Pfeffer
etwas Ambaa Gewürz
200 g Arepas Mehl mit 1 dl Wasser vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Ambaa Gewürz würzen. Ca. 5 Minuten im "Brezeli-Eisen" ausbacken. Anschließend durch einen Gitterrost drücken, sodass sie Taco förmig werden.
Zutaten für die Ambaa Mayo
1 Ei
etwas Essig
1 EL Ambaa Gewürz
1 Prise Salz
100 ml Öl
Ein Ei mit einem Schluck Essig, 1 EL Ambaa Gewürz und eine Prise Salz in Mixbecher geben. 100 ml Öl beim Mixen dazu geben, bis eine cremige Mayo entsteht.
Zutaten für den Kohlrabi
2 dl Essig
1 dl Wasser
1 TL Koriander
1 TL Salz
etwas Kardamom
50 g Zucker
2 dl Essig, 1 dl Wasser, 1 TL Koriander, 1 TL Salz und ein paar Kapseln Kardamom mit 50 g Zucker zusammen aufkochen. Den Kohlrabi 10 Minuten im Essig Sud kochen.
T-Bone Steak
Das T-Bone Steak großzügig würzen mit irakischem Baharat und Salz. Anschließend bei 140 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 48 Grad im Ofen garen. Anschließend kurz ruhen lassen und aufschneiden.
