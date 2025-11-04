Für alle Fleisch-Fans

Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Dieses Gericht ist ein kreatives Zusammenspiel: saftiges T-Bone-Steak trifft auf cremiges Püree, süß-würzige Dattelsauce, knusprigen Taco und aromatische Ambaa-Mayo.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für das Püree

  • 1 große weiße Süßkartoffel

  • 80 g Butter

  • 2 EL Magenträs

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

  • 1 dl Wasser

Süßkartoffel schälen, klein schneiden und in Butter dünsten. 2 EL Magenträs, etwas Salz und Pfeffer dazu geben und weiter dünsten. Wasser dazu und weich kochen. Danach alles zusammen pürieren.

Zutaten für die Dattelsauce

  • 5 Datteln

  • 1 gehackte Zwiebel

  • etwas Knoblauch

  • 1 dl Essig

  • 2 EL Honig

  • 1 TL Liquid Smoke

  • 100 g Ketchup

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

5 Datteln, 1 gehackte Zwiebel und etwas Knoblauch dünsten. Mit 1 dl Essig, 2 EL Honig und 1 TL Liquid Smoke mit 100 g Ketchup ablöschen, einkochen und pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für den Taco

  • 200 g Arepas Mehl

  • 1 dl Wasser

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

  • etwas Ambaa Gewürz

200 g Arepas Mehl mit 1 dl Wasser vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Ambaa Gewürz würzen. Ca. 5 Minuten im "Brezeli-Eisen" ausbacken. Anschließend durch einen Gitterrost drücken, sodass sie Taco förmig werden.

Zutaten für die Ambaa Mayo

  • 1 Ei

  • etwas Essig

  • 1 EL Ambaa Gewürz

  • 1 Prise Salz

  • 100 ml Öl

Ein Ei mit einem Schluck Essig, 1 EL Ambaa Gewürz und eine Prise Salz in Mixbecher geben. 100 ml Öl beim Mixen dazu geben, bis eine cremige Mayo entsteht.

Zutaten für den Kohlrabi

  • 2 dl Essig

  • 1 dl Wasser

  • 1 TL Koriander

  • 1 TL Salz

  • etwas Kardamom

  • 50 g Zucker

2 dl Essig, 1 dl Wasser, 1 TL Koriander, 1 TL Salz und ein paar Kapseln Kardamom mit 50 g Zucker zusammen aufkochen. Den Kohlrabi 10 Minuten im Essig Sud kochen.

T-Bone Steak

Das T-Bone Steak großzügig würzen mit irakischem Baharat und Salz. Anschließend bei 140 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 48 Grad im Ofen garen. Anschließend kurz ruhen lassen und aufschneiden.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
Beef Club

Ivo Kramer vs. Kevin Toma

Verfügbar auf JoynFolge vom 06.11.2025 • 16 Min • Ab 12

Lass dich von weiteren Rezepten aus "Beef Club" inspirieren

Mehr entdecken

Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo