Für alle Fleisch-Fans Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo Aktualisiert: 30.10.2025 • 16:51 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Dieses Gericht ist ein kreatives Zusammenspiel: saftiges T-Bone-Steak trifft auf cremiges Püree, süß-würzige Dattelsauce, knusprigen Taco und aromatische Ambaa-Mayo.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für das Püree 1 große weiße Süßkartoffel

80 g Butter

2 EL Magenträs

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 dl Wasser Süßkartoffel schälen, klein schneiden und in Butter dünsten. 2 EL Magenträs, etwas Salz und Pfeffer dazu geben und weiter dünsten. Wasser dazu und weich kochen. Danach alles zusammen pürieren.

Zutaten für die Dattelsauce 5 Datteln

1 gehackte Zwiebel

etwas Knoblauch

1 dl Essig

2 EL Honig

1 TL Liquid Smoke

100 g Ketchup

etwas Salz

etwas Pfeffer 5 Datteln, 1 gehackte Zwiebel und etwas Knoblauch dünsten. Mit 1 dl Essig, 2 EL Honig und 1 TL Liquid Smoke mit 100 g Ketchup ablöschen, einkochen und pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für den Taco 200 g Arepas Mehl

1 dl Wasser

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Ambaa Gewürz 200 g Arepas Mehl mit 1 dl Wasser vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Ambaa Gewürz würzen. Ca. 5 Minuten im "Brezeli-Eisen" ausbacken. Anschließend durch einen Gitterrost drücken, sodass sie Taco förmig werden.

Zutaten für die Ambaa Mayo 1 Ei

etwas Essig

1 EL Ambaa Gewürz

1 Prise Salz

100 ml Öl Ein Ei mit einem Schluck Essig, 1 EL Ambaa Gewürz und eine Prise Salz in Mixbecher geben. 100 ml Öl beim Mixen dazu geben, bis eine cremige Mayo entsteht.

Zutaten für den Kohlrabi 2 dl Essig

1 dl Wasser

1 TL Koriander

1 TL Salz

etwas Kardamom

50 g Zucker 2 dl Essig, 1 dl Wasser, 1 TL Koriander, 1 TL Salz und ein paar Kapseln Kardamom mit 50 g Zucker zusammen aufkochen. Den Kohlrabi 10 Minuten im Essig Sud kochen.

T-Bone Steak Das T-Bone Steak großzügig würzen mit irakischem Baharat und Salz. Anschließend bei 140 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 48 Grad im Ofen garen. Anschließend kurz ruhen lassen und aufschneiden.

Hier kommst du zur Folge: Ganze Folge Beef Club Ivo Kramer vs. Kevin Toma Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.11.2025 • 16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen