Herbst auf dem Teller Marroni Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter Aktualisiert: 12.10.2025 • 14:29 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Dieses leckere Gericht bringt die Farben und das Gemüse des Herbstes auf den Teller und regt direkt zum Nachkochen an. Hier das Rezept aus der zweiten Folge der neuen Staffel von "KochBar".

Rezept und Zubereitung für 4 Personen Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 90 Min.

Zutaten für die Marroni Gnocchi 400 g mehligkochende Kartoffeln

200 g Marroni

200 g Mehl

20 g Kartoffelstärke

3 Eigelb

etwas Muskat

etwas Salz

etwas Pfeffer nach Geschmack Gekochte Kartoffeln und Marroni durch die Presse drücken. Mit Mehl, Stärke, Eigelb und Gewürzen zu einem glatten Teig verkneten. Zu Rollen formen, in Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser gar ziehen lassen.

Zutaten für die Apfel-Sellerie-Butter 1 Apfel

150 g Stangensellerie

1 rote Zwiebel

2 EL Butter

2 Zweige Rosmarin

100 g Schlagrahm

1 Vanilleschote Apfel und Sellerie würfeln, Zwiebel in Streifen schneiden und mit Rosmarin in Butter anbraten. Die Gnocchi zugeben, mitbraten und mit Schlagrahm ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Vanille abschmecken.

