Herbst auf dem Teller

Marroni Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Dieses leckere Gericht bringt die Farben und das Gemüse des Herbstes auf den Teller und regt direkt zum Nachkochen an. Hier das Rezept aus der zweiten Folge der neuen Staffel von "KochBar".

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 90 Min.

Zutaten für die Marroni Gnocchi

  • 400 g mehligkochende Kartoffeln

  • 200 g Marroni

  • 200 g Mehl

  • 20 g Kartoffelstärke

  • 3 Eigelb

  • etwas Muskat

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer nach Geschmack

Gekochte Kartoffeln und Marroni durch die Presse drücken. Mit Mehl, Stärke, Eigelb und Gewürzen zu einem glatten Teig verkneten. Zu Rollen formen, in Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser gar ziehen lassen.

Zutaten für die Apfel-Sellerie-Butter

  • 1 Apfel

  • 150 g Stangensellerie

  • 1 rote Zwiebel

  • 2 EL Butter

  • 2 Zweige Rosmarin

  • 100 g Schlagrahm

  • 1 Vanilleschote

Apfel und Sellerie würfeln, Zwiebel in Streifen schneiden und mit Rosmarin in Butter anbraten. Die Gnocchi zugeben, mitbraten und mit Schlagrahm ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Vanille abschmecken.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
KochBar

Familie & Freundschaft mit Sara Leutenegger und Nadia Damaso

Verfügbar auf JoynFolge vom 19.10.2025 • 16 Min • Ab 6

