Herbst auf dem Teller
Marroni Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter
Aktualisiert:
Dieses leckere Gericht bringt die Farben und das Gemüse des Herbstes auf den Teller und regt direkt zum Nachkochen an. Hier das Rezept aus der zweiten Folge der neuen Staffel von "KochBar".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 90 Min.
Zutaten für die Marroni Gnocchi
400 g mehligkochende Kartoffeln
200 g Marroni
200 g Mehl
20 g Kartoffelstärke
3 Eigelb
etwas Muskat
etwas Salz
etwas Pfeffer nach Geschmack
Gekochte Kartoffeln und Marroni durch die Presse drücken. Mit Mehl, Stärke, Eigelb und Gewürzen zu einem glatten Teig verkneten. Zu Rollen formen, in Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser gar ziehen lassen.
Zutaten für die Apfel-Sellerie-Butter
1 Apfel
150 g Stangensellerie
1 rote Zwiebel
2 EL Butter
2 Zweige Rosmarin
100 g Schlagrahm
1 Vanilleschote
Apfel und Sellerie würfeln, Zwiebel in Streifen schneiden und mit Rosmarin in Butter anbraten. Die Gnocchi zugeben, mitbraten und mit Schlagrahm ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und etwas Vanille abschmecken.
Hier kommst du zur Folge:
