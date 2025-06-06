New York für lau: Lili und Pete entdecken Gratis-HighlightsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.06.2025: New York für lau: Lili und Pete entdecken Gratis-Highlights
New York ist teuer? Nicht unbedingt! Chefköchin Lili entdeckt mit New York-Kenner Furious Pete überraschend viele Highlights, die keinen Cent kosten: gratis Fastfood, Top-Aussichten, kostenlose Konzerte im Park – sogar ein stylischer Haarschnitt ist drin. Gemeinsam erkunden die beiden die Stadt auf einem 0-Dollar-Trip, der zeigt: Auch ohne großes Budget lässt sich der Big Apple genießen. Nachmachen ausdrücklich erlaubt!