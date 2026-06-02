Zweitjob mal anders: Alltag in einer Reptilien-StationJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.06.2026: Zweitjob mal anders: Alltag in einer Reptilien-Station
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Zubrot ist chic! Ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland geht, auf der Jagd nach dem schnellen Taler, einem Zweitjob nach. Doch ob für die Urlaubskasse, ein schickes Outfit oder einen anderen Extra-Wunsch, wer den schnellen Taler nebenbei verdienen will, muss nicht unbedingt kellnern oder babysitten. Es gibt auch richtig spannende Nebenjobs – zum Beispiel, kein Witz, in einer Reptilien-Station. Ob der tierische Job zu empfehlen ist, testet unser Reporter im Selbstversuch.