Vom Garten zur Wohlfühloase: DIY-TerrasseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.06.2026: Vom Garten zur Wohlfühloase: DIY-Terrasse
32 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Die alte Terrasse hat ausgedient - jetzt muss etwas Neues her! DIY-Profi Steffen Döring und Reporter Nick machen es selbst und setzen auf hochwertiges Schwedenholz für eine neue Terrasse. Mit viel handwerklichem Geschick, Teamwork und jede Menge Spaß entsteht in kurzer Zeit ein neues Highlight für den Garten: langlebig, wetterfest und im schönen nordischen Stil. Ein DIY-Projekt, das zeigt: Selbermachen macht nicht nur Spaß, sondern lohnt sich auch!