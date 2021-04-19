Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 19.04.2021
Folge vom 19.04.2021: Thema u. a.: Gerüstabbau ohne jegliche Sicherung- BG BAU Dortmund

62 Min.
Ab 12

Sebastian Schmidt und Christopher Wohland nehmen ein Gerüst auf einer Baustelle unter die Lupe, das nicht ausreichend gesichert ist. Gemeinsam mit dem Aufsichtsführenden betrachten die beiden die bestehenden Mängel. Und: Tierschützer Stefan Klippstein kümmert sich um einen angeketteten Hund der Rasse Kangal.

