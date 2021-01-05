Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Polizei PeineJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.01.2021: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Polizei Peine
62 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12
Peine. 136 Fahrrad-Unfälle gab es hier im letzten Jahr. Polizeioberkommissarin Sandra und ihr Kollege Robert kontrollieren in der Innenstadt. Fahrradfahrer dürfen hier nicht fahren - doch nur die wenigsten halten sich daran. Und: Hamburg Reeperbahn. Jährlich feiern hier bis zu 30 Millionen Besucher. Seit Corona unter besonderen Umständen: Für Kiosk-Besitzer Deniz bedeutet das noch mehr Arbeit. Ab 22 Uhr ist der Verkauf von Alkohol verboten. Doch nicht jeder ist einsichtig.