Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 04.03.2021
63 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 12

André und Tim vom Unfalldienst der Polizei Osnabrück sind zu einem schweren Verkehrsunfall unterwegs: Frontaler Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mit Schwerverletzten. Jetzt zählt jede Sekunde. Und: In Wiesbaden überprüfen die Fahrkartenkontrolleure Luca und Tanja, ob jeder Fahrgast ein gültiges Ticket gekauft hat. In einem Bus trifft Luca auf einen alten Bekannten, mit einer ebenso bekannten Ausrede. Nur die Polizei kann die Sache klären.

