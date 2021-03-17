Thema u. a.: Der Winter kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.03.2021: Thema u. a.: Der Winter kehrt zurück
63 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
Es ist Mitte März und in Deutschland ist der Winter zurück. Für Schneeräumer Daniel Borchers bedeutet das: Schichtbeginn um 03.00 Uhr morgens. Gehwege und Zufahrten, aber auch Parkhäuser müssen frei von Schnee und Eis sein, bevor der Berufsverkehr einsetzt. Und: Die A1 ist das Revier von Daniel Rathjen und Andreas Abeling der Verfügungseinheit Rotenburg. Die Polizisten halten heute besonders nach überladenen Fahrzeugen Ausschau. Dann erregt ein Gerüstbauer ihre Aufmerksamkeit.