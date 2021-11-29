Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Feilschen bis zum geht nicht mehr - Marktmeisterin Elke Vogt

Kabel EinsFolge vom 29.11.2021
Thema u. a.: Feilschen bis zum geht nicht mehr - Marktmeisterin Elke Vogt

Thema u. a.: Feilschen bis zum geht nicht mehr - Marktmeisterin Elke VogtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.11.2021: Thema u. a.: Feilschen bis zum geht nicht mehr - Marktmeisterin Elke Vogt

61 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 12

Auf einem Flohmarkt in Recklinghausen hat Marktmeisterin Elke Vogt das Sagen. Heute möchte eine Verkäuferin die Standgebühren nicht bezahlen und fängt an zu feilschen. Und: Vollsperrung auf der Autobahn A3 zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt Nord: Drei Lkw sind in einen Unfall verwickelt, der Verkehr muss umgeleitet werden. Stefan Zauner vom Abschleppdienst "Bauereiss" ist der Einsatzleiter für die Bergung der Unfall-Lkw. Kein leichter Auftrag ...

Alle verfügbaren Folgen