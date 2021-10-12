Thema u. a.: Kennzeichen an Ferrari ist falsch - Polizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.10.2021: Thema u. a.: Kennzeichen an Ferrari ist falsch - Polizei Berlin
60 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 12
Teure Schlitten und laute Motoren - regelmäßig wird der Kurfürstendamm zum Treffpunkt für Raser, Poser und Tuner. Aus diesem Grund kontrollieren Hauptkommissar Oliver und seine Kollegen der Berliner Polizei verstärkt. Nicht immer haben die Fahrer dabei Verständnis für die Kontrollen. Und: Tuning-Experte Heinrich vom TÜV Süd überprüft heute einen Wagen mit einem neuen Fahrwerk. Bei der Kontrolle und den Tests wird es eng. Ob der Umbau so durchgeht?