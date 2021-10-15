Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Top 10 Tuner und Poser

Kabel EinsFolge vom 15.10.2021
Thema u. a.: Top 10 Tuner und Poser

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.10.2021: Thema u. a.: Top 10 Tuner und Poser

61 Min.Ab 12

In Kaiserslautern kontrollieren die Polizisten Sabrina und Jonas einen getunten BMW. Der Sportwagen ist in einem Zustand, der selbst die erfahrenen Polizisten staunen lässt. Und: Bei Meinerzhagen müssen die Beamten sogar illegale Tuning-Bauteile beschlagnahmen; und in Hamburg nehmen die Zivilpolizisten Tobias und Janina die Verfolgung von mehreren Sportwagen auf

