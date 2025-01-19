Unterlassene HilfeleistungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 23: Unterlassene Hilfeleistung
45 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Die Polizei wird zu einem Autounfall mit einer schwer verletzten Frau gerufen. Der Unfallgegner weigert sich Hilfe zu leisten - und hat dafür mehr als einen guten Grund. - Die Polizei wird gerufen, weil zwei Fußgänger umgefahren wurden, die Fahrerin ist flüchtig. Die Opfer sind überzeugt, absichtlich angefahren worden zu sein. - Eine Frau hat auf einem Balkon eine reglose Frau entdeckt und will mit einer Leiter schnell helfen. Die Polizisten nehmen die Sache in die Hand ...
