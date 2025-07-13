Auf Streife - Berlin
Folge 24: Das ist mein Sofa
46 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Aus einem Keller werden ein Sofa und mehrere persönliche Gegenstände entwendet. Im Verdacht steht zunächst ein Nachbar, doch dann kommt alles anders. - Die Polizei wird zu einem Vegan-Imbiss gerufen. Jemand hat idort ein blutiges Massaker veranstaltet. Steckt der Konkurrenz-Imbiss hinter dem Anschlag? - Ein Amateurschiedsrichter wurde mit Tape an eine Laterne geklebt, seine Freundin ruft die Polizei. Unter Verdacht stehen zunächst die ehrgeizigen Spieler-Väter der C-Jugend.
