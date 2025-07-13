Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24vom 13.07.2025
46 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12

Aus einem Keller werden ein Sofa und mehrere persönliche Gegenstände entwendet. Im Verdacht steht zunächst ein Nachbar, doch dann kommt alles anders. - Die Polizei wird zu einem Vegan-Imbiss gerufen. Jemand hat idort ein blutiges Massaker veranstaltet. Steckt der Konkurrenz-Imbiss hinter dem Anschlag? - Ein Amateurschiedsrichter wurde mit Tape an eine Laterne geklebt, seine Freundin ruft die Polizei. Unter Verdacht stehen zunächst die ehrgeizigen Spieler-Väter der C-Jugend.

