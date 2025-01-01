Auf Streife - Berlin
Folge 10: Achtung Dacharbeiten
45 Min.Ab 12
Ein Handwerker hat auf dem Dachboden eines Hauses mehrere Kisten mit Waffen gefunden. Als die Polizisten die Mieterin des Verschlags vernehmen, gerät der vorbestrafte, neue Freund der Tochter ins Visier der Beamten. - In einer KiTa wurde Alarm ausgelöst. Die Beamten stellen ein Elternpaar das beteuert, nur den Kindern helfen zu wollen, da die Erzieherin verschwunden ist. Als die Beamten herausfinden, was mit ihr los ist, können sie es kaum glauben.
