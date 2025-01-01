Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Achtung Dacharbeiten

SAT.1Staffel 4Folge 10
Achtung Dacharbeiten

Achtung DacharbeitenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 10: Achtung Dacharbeiten

45 Min.Ab 12

Ein Handwerker hat auf dem Dachboden eines Hauses mehrere Kisten mit Waffen gefunden. Als die Polizisten die Mieterin des Verschlags vernehmen, gerät der vorbestrafte, neue Freund der Tochter ins Visier der Beamten. - In einer KiTa wurde Alarm ausgelöst. Die Beamten stellen ein Elternpaar das beteuert, nur den Kindern helfen zu wollen, da die Erzieherin verschwunden ist. Als die Beamten herausfinden, was mit ihr los ist, können sie es kaum glauben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen