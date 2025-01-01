Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einbruch Interruptus

SAT.1Staffel 4Folge 4
Folge 4: Einbruch Interruptus

44 Min.Ab 12

Ein Wohnungseinbruch sorgt für einen Einsatz. Die Beamten treffen auf einen Einbrecher, den die Hauseigentümerin im Küchenfenster festgesetzt hat. Dann kommt eine unerwartet traurige Geschichte zum Vorschein. - Die Polizei wird zur Unterstützung gerufen, als die Zwangsräumung eines Schrebergartens eskaliert. Das in Trennung lebende Paar will nichts von einer Räumung gewusst haben. Doch plötzlich sind schreckliche Schreie einer Frau zu hören.

SAT.1
