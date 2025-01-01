Auf Streife - Berlin
Folge 6: Schmierige Angelegenheiten
45 Min.Ab 12
Weil eine Fahrerin dringend medizinische Hilfe für ihr Kleinkind brauchte, fuhr sie zu schnell und verursachte einen Unfall. Als die Beamten vor Ort ermitteln, stellen sie schnell die wahre Ursache für den Unfall fest: jemand schießt auf Autos! - In einem Kiosk wurde eingebrochen und es gerät ein Mann unter Verdacht, der seit drei Tagen auf dem Busbahnhof nebenan kampiert. Der Verdächtige wartet auf eine Internetbekanntschaft. Gibt es einen Zusammenhang?
