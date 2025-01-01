Auf Streife - Berlin
Folge 13: Die Demonstration
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren verletzten Sohn ins Krankenhaus bringen. Doch Aktivisten, die gegen das Fällen von Allee-Bäumen protestieren, versperren den Weg. Die Beamten ermitteln, dass ein Aktivist es auf die Frau abgesehen hat. - Eine Mutter befürchtet, dass ihre Tochter und deren beste Freundin im Haus ihres Lehrers gefangen gehalten werden. Der Mann lässt niemanden hinein, doch das klingelnde Handy der Tochter ist zu hören. Die Polizisten machen eine erschreckende Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick