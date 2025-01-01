Auf Streife - Berlin
Folge 17: Bräutigam auf Abwegen
45 Min.Ab 12
Vor einem Club treffen die Beamten auf eine aufgebrachte Dame, die behauptet, ihr Verlobter wäre bei seinem Junggesellenabschied hier gestrandet. In einem Club wird er ausfindig gemacht und ist alles andere als zurechnungsfähig. - Die Polizisten finden in einem Park einen Jugendlichen, der übel zugerichtet wurde. Sie machen die vermeintlichen Schläger ausfindig, doch aus purer Angst geben der Jugendliche und seine Mutter an, diese nicht wiederzuerkennen.
