Bei Verkehrskontrolle gestelltJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 8: Bei Verkehrskontrolle gestellt
45 Min.Ab 12
Ein Autofahrer will aus einer Verkehrskontrolle ausbrechen. Als dann auch noch eine junge Frau aus dem Wagen flieht, ist der volle Einsatz der Polizisten gefragt! - Die Beamten werden auf einen Campingplatz gerufen, die Zufahrt wurde verbarrikadiert. Die Camper sind wütend und die Polizisten müssen die Lage beruhigen. Aber was steckt eigentlich dahinter? - Ein kleines Mädchen soll in einem Laden Parfum geklaut haben. Doch die Ermittlungen bringen schnell einen neuen Verdacht auf.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick