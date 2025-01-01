Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 16
45 Min.Ab 12

Auf Anraten einer Wunderheilerin hat sich eine Frau fast nackt in die Erde ihres Gartens eingebuddelt. Die Polizei fährt zur Heilerin, um der Sache nachzugehen und gerät mit der Dame schnell in eine Auseinandersetzung. - An einem Flohmarkt-Stand gibt es Streit. Dem Standbetreiber wird von einem aufgebrachten Elternteil vorgeworfen, Spielzeug mit Rasierklingen an sein Kind verkauft zu haben. Die Wahrheit ist jedoch viel schlimmer.

