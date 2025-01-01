Auf Streife - Berlin
Folge 2: Das Geheimnis im Keller
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird von einer Frau gerufen, da in ihren Keller eingebrochen wurde. Doch dies wird schnell zur Nebensache, da die Beamten plötzlich ein Drogenversteck finden. - Eine Schlägerei sorgt für einen Einsatz. Die Ehefrau des Opfers sah den Täter in eine Kneipe flüchten, aber die Bardame hat angeblich nichts gesehen. Wer lügt hier und warum? - Eine anonyme Anruferin informiert die Streife, dass im Kartenraum einer Schule gerade ein Mädchen vergewaltigt wird.
