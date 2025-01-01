Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Kein Zutritt für Beamte

SAT.1Staffel 4Folge 20
Kein Zutritt für Beamte

Auf Streife - Berlin

Folge 20: Kein Zutritt für Beamte

44 Min.Ab 12

Ein Teenager hat seinen alten Laptop übers Internet verkauft, aber nie das Geld bekommen. Daraufhin sucht seine Mutter mit ihm den Käufer auf, doch der Mann entpuppt sich als militanter Reichsbürger, der Gefährliches gebunkert hat. - Die Polizisten werden von einer Mutter gerufen. Als sie und ihr Sohn mit der Oma spazieren waren, haben zwei Täter der Seniorin die Handtasche geraubt. Der Junge hat einfach die Verfolgung aufgenommen und die Mutter ist in großer Angst um ihn.

SAT.1
