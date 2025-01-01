Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Borgen macht Sorgen

SAT.1Staffel 4Folge 15
Borgen macht Sorgen

Borgen macht SorgenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 15: Borgen macht Sorgen

45 Min.Ab 12

Bei einem Streit in einem Gartencenter beschuldigt der Chef eine seiner Angestellten, dass sie das ihr geliehene Auto beschädigt habe. Dann wird in der Nähe ein weiterer verunglückter Wagen gefunden - was geht hier vor? - Ein ungewöhnlicher Notruf ereilt die Polizisten: Unbekanntes Flugobjekt in Seeufer-Nähe gesichtet! Vor Ort treffen die Beamten auf drei junge Leute, einer von ihnen ist bewusstlos und verletzt. Was hat ihn niedergeschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen