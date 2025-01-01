Auf Streife - Berlin
Folge 12: Gefährliche Taxifahrt
46 Min.Ab 12
Eine Taxifahrerin wurde von zwei jungen Männern beraubt. Einige Zeit später werden die Polizisten erneut von der Taxifahrerin alarmiert und erfahren, dass sie verschleppt wurde. Können die Beamten die Frau befreien und die Täter überführen? - Ein kleiner Junge verkauft auf der Straße seine Kuscheltiere. Die Beamten und die alarmierte Mutter versuchen herauszufinden, warum er seine geliebten Plüschis verkauft und decken etwas Tragisches auf.
