Auf Streife - Berlin
Folge 7: Ätzende Verbindung
44 Min.Ab 12
Die Polizei wird zum Gericht gerufen, weil der Vater eines Säure-Anschlag-Opfers vor der Verhandlung den Täter angegriffen hat. Die Selbstjustiz droht bei einem weiteren Anschlag auf den Angeklagten aus dem Ruder zu laufen. - Als die Beamten bei einem sabotierten Radrennen eintreffen, finden sie heraus, dass es zu einer Massenkarambolage kam, weil jemand Draht zwischen Bäume gespannt hatte. Erst gibt es einen Hauptverdächtigen, doch der wurde niedergeschlagen.
