Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Schoko-Schock

SAT.1Staffel 4Folge 102
Schoko-Schock

Schoko-SchockJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 102: Schoko-Schock

44 Min.Ab 12

Eine Späti-Besitzerin will gesehen haben, wie ein Mann einen kleinen Jungen angefahren hat. Der aber sagt, der Junge sei einfach vor seinem Auto umgekippt. Was haben die Schokoladenreste am Mund des Kleinen damit zu tun? - Eine Frau bittet die Polizisten um Hilfe: Ihre Schwester hatte ein Date im Kino und schickte ihr eine Notruf-SMS. Seitdem fehlt von der Schwester jede Spur. - Zwei Jungs prügeln sich vor einem Restaurant, es geht um eine aufreizende Frauenfigur aus Pappe ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen