SAT.1Staffel 4Folge 121
44 Min.Ab 12

Als eine Frau aus einem Bus aussteigt und einer Verletzten hilft, fährt der Bus mit ihrer kleinen Tochter einfach weiter. Ist der Busfahrer wirklich so rücksichtslos? - Die Polizisten werden zu einem ausufernden Abischerz gerufen. Sie schlichten und betonen, dass alles nur Spaß ist, doch dann gibt es eine verletzte Schülerin. - Die Streife wird Zeuge, wie eine Frau einen Obdachlosen festhält, der an ihem Auto war und der ihr womöglich Geld geklaut hat.

