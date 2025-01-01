Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 133
44 Min.Ab 12

Ein heftiger Streit löst einen Einsatz aus. Die Beamten trauen ihren Augen kaum, denn warum werden hier junge Männer von zwei Frauen verprügelt? - An einer Straße steht ein junges Mädchen und erregt Aufsehen. Sie zeigt Autofahrern ihre Brüste. Angeblich sammelt sie dadurch Geld für ihre Brust-OP. - Das Verschwinden einer 15-Jährigen ruft die Beamten auf den Plan. Die Teenagerin ist seit Stunden nicht aufzufinden und ihre Mutter befürchtet, dass etwas Schlimmes passiert ist.

