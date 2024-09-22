Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Autoklau interruptus

SAT.1Staffel 4Folge 54vom 22.09.2024
Autoklau interruptus

Autoklau interruptusJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 54: Autoklau interruptus

44 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Ein Mann mit offener Hose läuft verwirrt auf die Straße und wird vor den Augen der Polizisten angefahren. Die Beamten ermitteln, dass er mit seiner Freundin Sex im Auto hatte, allerdings sind die Frau und das Auto verschwunden. - In einem Friseursalon hat sich eine Auszubildende auf der Toilette eingeschlossen. Die Besitzerin denkt, dass die Ursache ein positiver Schwangerschaftstest ist. Doch als die Polizisten sie befreien, bietet sich ihnen ein schrecklicher Anblick.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen