Ich bin ein Sternchen, hol mich hier raus!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 55: Ich bin ein Sternchen, hol mich hier raus!
45 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Bei einem Gesangs-Casting in einem Tonstudio wurde eine Teilnehmerin leicht bekleidet in eine Tonkabine eingesperrt. Als die Polizisten eintreffen, gibt es weitere Opfer. - Eine Passantin hat einen Schwerverletzten auf dem Gehweg entdeckt, der sich nicht helfen lassen will. Als die Polizisten eintreffen, versucht der Mann trotz der Verletzungen zu flüchten - denn er hat Fotos mit sehr belastenden Motiven dabei.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick