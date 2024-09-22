Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Ich bin ein Sternchen, hol mich hier raus!

SAT.1Staffel 4Folge 55vom 22.09.2024
Ich bin ein Sternchen, hol mich hier raus!

Ich bin ein Sternchen, hol mich hier raus!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 55: Ich bin ein Sternchen, hol mich hier raus!

45 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Bei einem Gesangs-Casting in einem Tonstudio wurde eine Teilnehmerin leicht bekleidet in eine Tonkabine eingesperrt. Als die Polizisten eintreffen, gibt es weitere Opfer. - Eine Passantin hat einen Schwerverletzten auf dem Gehweg entdeckt, der sich nicht helfen lassen will. Als die Polizisten eintreffen, versucht der Mann trotz der Verletzungen zu flüchten - denn er hat Fotos mit sehr belastenden Motiven dabei.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen