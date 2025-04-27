Auf Streife - Berlin
Folge 88: Einbruch Postfaktisch
45 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Eine besorgte Anwohnerin ruft die Polizei zu einer WG. Hinter der Tür sind dumpfe Stöße zu hören, angeblich leben dort zwei Frauen. - Die Alarmanlage eines Spielzeugladens führt die Beamten zu einem kleinen, verängstigten Mädchen. Neben ihr hält der Ladenbesitzer eine Frau fest. - Eine schockierte Frau ruft die Polizei: Ihr Freund wurde in einem PKW geknebelt und gefesselt. Auf dem Auto steht "Fetisch-Schwein" geschrieben.
