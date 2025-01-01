Auf Streife - Berlin
Folge 90: Blutiges Fotoshooting
45 Min.Ab 12
Die Polizisten stoßen auf einen Wagen, der mit Blut übergossen wurde. Zusätzlich posiert ein Junge im offenen Schiebdach des Autos, während ein zweiter Fotos schießt. - Besorgte Eltern rufen die Beamten in eine Praxis für kosmetische Chirurgie, da sie nicht in den OP-Raum gelassen werden, wo sie ihre minderjährige Tochter vermuten. - Ein Auffahrunfall hat es in sich: Die Geschädigte läuft um das Auto herum, das den Unfall verursacht hat, aber alle Scheiben sind abgeklebt.
