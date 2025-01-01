Auf Streife - Berlin
Folge 39: Vom Pfleger zum Gejagten
45 Min.Ab 12
Das Verschwinden eines Pflegers ruft die Beamten auf den Plan. Der Angestellte ist schon viel zu lange bei einer Kundin und seit Stunden nicht zu erreichen. - Als eine Frau im Waldgebiet von Berlin ein verlassenes Auto entdeckt, aus dem merkwürdige Geräusche zu hören sind, ist sie besorgt. Befindet sich vielleicht ein Tier in dem Auto? - Bei einem Einsatz entdecken die Polizisten eine Frau, die offenbar auf Quark ausgerutscht ist und auf dem Boden liegt.
