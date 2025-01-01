Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 10
44 Min.Ab 12

Ein mit Blut besudelter Hund ist ohne sein auf Krücken angewiesenes Frauchen unterwegs. Ist sie verunfallt oder gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen? - Als Mama Marie von ihrer Geschäftsreise heimkehrt, dringt Qualm aus dem Haus. Zwei Feuerwehrleute bergen unbekannte Personen, doch wo ist ihr 18-jähriger Sohn? - Eine Übergewichtige landet verletzt in der Notaufnahme. Im Laufe der Behandlung kommt heraus, dass sie trotz Diät rasend schnell zunimmt. Doch weshalb?

SAT.1
