Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Über den Wolken
44 Min.Ab 12
Aufgespießt vom eigenen Gartenzaun: Wurde der 45-jährige Rainer Opfer eines Attentats oder hatte er einfach einen tragischen Unfall? - Maya taucht frühmorgens verletzt mit einer Reisetasche bei ihrer besten Freundin auf und bricht auf der Türschwelle zusammen. Was ist ihr zugestoßen? - Eine Mutter erhält einen beunruhigenden Anruf ihres Sohnes. Wurde er von mobbenden Mitschülern auf ein Industriegelände verschleppt?
