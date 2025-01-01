Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Need for Sleep
44 Min.Ab 12
Horror-Anruf aus dem Fahrschulauto: Eine 18-Jährige fürchtet um ihr Leben und ruft ihre Mutter zu Hilfe, weil ihr Fahrlehrer durchdreht. - Eine Auszubildende sucht mit einem Messer, das in ihrer Hand steckt, Hilfe in der Notaufnahme. Die 25-Jährige behauptet, ihr Ausbilder habe sie damit attackiert. - Ein 36-Järhiger bricht nach dem Genuss eines Kaffees im Büro zusammen. Wurde er nach einem Streit von seiner Freundin vergiftet?
